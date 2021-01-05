نفين القباج: ميكنة منظومة التظلمات لبرامج "تكافل وكرامة" للفصل بين المواطن والموظف

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك 3 مليون و800 ألف أسرة تستفيد من برامج الدعم النقدي التي يستفيد منها 11.8 مليون مواطن.

وأضافت "نفين" خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء ثلث عدد السكان قريبة من خط الفقر، ولذلك يتم التركيز على قواعد البيانات والاعتماد على المعلوماتية من أجل توصيل الخدمات لهذه الفئات قبل أن يطلبها وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشارت إلى أن الرئيس وجه بأن تكون البرامج المقدمة من إلى الفئات الأكثر احتياجًا هو برنامج تنموي وليس إحساني خاصة في ظل جائحة كورونا التي جاءت ببعض الخسائر الاقتصادية.

وأوضحت أن هناك مليون و600 ألف مواطن استفادوا من دعم العمالة الغير منتظمة بإجمالي اقترب من أكثر من 2 مليار جنيه.

وتابعت "نعتزم إنشاء قاعدة بيانات لكل المستفيدين من الدعم النقدي والعيني بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وذلك من خلال ميكنة لمنظومة التظلمات يتم فيها الفصل بين المواطن والموظف".

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