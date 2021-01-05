البورصات الأوروبية تتراجع بالختام مع تزايد الإصابات بالفيروس

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
تراجعت البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار تفشي الفيروس وتشديد القيود.

وتراجع قطاع المرافق بنحو 1.4 بالمائة، في حين ارتفعت أسهم النفط والغاز بنسبة 3.5 بالمائة.

تضررت معنويات المستثمرين الأوروبيين بسبب المخاوف بشأن بطء توزيع لقاح فيروس كورونا في أوروبا، وإغلاق وطني ثالث تم فرضه في إنجلترا.

ومن المتوقع أيضًا أن تمدد ألمانيا إجراءات الإغلاق الخاصة بها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

لا يزال فيروس كورونا هو المحور الرئيسي للأسواق الأوروبية، بعد اكتمال انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في ليلة رأس السنة الجديدة.

وبدأت المملكة المتحدة اليوم في طرح لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة "أسترازينكا" بالتعاون مع "إكسفورد".

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مبيعات التجزئة في ألمانيا بعكس توقعات المحللين خلال نوفمبر.

وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة إلى 400.9 نقطة، في حين زاد "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 6612 نقطة.

كما تراجع "داكس" الألماني بنسبة 0.5 بالمائة إلى 13651 نقطة، وانخفض "كاك" الفرنسي بنحو 0.4 بالمائة إلى 5564 نقطة.

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