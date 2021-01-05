أسعار النفط تواصل القفز بالختام بعد اتفاق "أوبك+"

واصلت أسعار النفط القفز بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتجاوز "برنت" 53 دولاراً، بعد اتفاق "أوبك+" بشأن سياسة الإنتاج.









وتوصلت "أوبك+" إلى اتفاق بشأن استمرار زيادة إنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً خلال الشهرين المقبلين كما هو.





وفي نهاية 2020، قررت "أوبك+" زيادة الإنتاج بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير، على أن يجتمع التحالف شهرياً لمناقشة مستويات الإنتاج.





كما تلقت أسعار الخام الدعم مع موافقة السعودية على تخفيضات طوعية لإنتاج النفط بنحو مليون برميل يومياً خلال الشهرين المقبلين.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 4.9 بالمائة إلى 49.93 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" تسليم مارس بنسبة 4.9 بالمائة إلى 53.63 دولار للبرميل.



