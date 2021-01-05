العاهل السعودي يثمن جهود قادة ورؤساء وفود الدول في إنجاح قمة العلا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:13 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
ثمن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، جهود قادة ورؤوساء وفود مجلس التعاون في إنجاح قمة العلا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأعاجل.


وكان قد أكد مجلس التعاون الخليجي، أن توقيع مصر على بيان العلا يؤكد التنسيق المشترك بين القاهرة ودول الخليج.

وأضاف أمين المجلس، أن بيان العلا يؤكد توثيق العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون.

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