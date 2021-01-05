محافظ الغربية: 2 مليون عدد السياح المتوقع لمسار العائلة المقدسة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن القيادة السياسية مهتمة بإحياء مسار العائلة المقدسة، وفي هذا الإطار تهتم المحافظة بتطوير هذا المسار، ومن المتوقع ان يجذب هذا المسار 2 مليون سائح سنويًا.

وتابع "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن هذا المسار سيكون مصدر دخل كبير للمحافظة ولمصر، وسيكون إضافة كبيرة للمزارات السياحية المصرية.

ولفت إلى ان الغربية ليست محافظة زراعية وصناعية فقط، ولكنها محافظة سياحية، وسيتم وضع المحافظة قريبًا على خريطة السياحة الخاصة بالدولة المصرية.

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