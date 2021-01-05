إعلامي إماراتي: مصر خط أحمر بالنسبة لدول الخليج

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
علق الإعلامي الإماراتي فهد السلامة، على قمة العلا، قائلًا: "تمنينا أن يكون الرئيس السيسي موجود اليوم، وكل تأخيرة وفيها خيرة، وكان ينقصنا إخواننا المصريين في قمة العلا اليوم، ولا نستغني عن مصر مهما كان".

وأكدت "السلامة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مصر هي العمق الاستراتيجي للدول العربية، مشددًا على أنه لا بد أن تتكاتف دول الخليج وتضع يدها في يد مصر، متابعًا: "يجب أن نتلاحم، وأن تكون مصر من أوائل الدول الموجودة معنا".

وشدد على أن دول الخليج لا تستغنى عن مصر، وأن مصر والشعب المصري خط أحمر لديهم، لافتًا إلى أن أول خطوات قطر بعد التصالح هي التوقف عن دعم الإرهاب إعلاميًا.

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