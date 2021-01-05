اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم يعترض على قرار إيقاف كافاني

اعترض اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" اليوم الثلاثاء، على قرار الاتحاد الإنجليزي بإيقاف مهاجم مانشستر يونايتد إدينسون كافاني بسبب إساءة عنصرية مزعومة.









وعوقب كافاني الأسبوع الماضي بالإيقاف 3 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه إسترليني (136180 دولاراً) بعد أن استخدم مهاجم أوروغواي (33 عاماً) كلمة تعني "زنجي" في تعليق على إنستغرام بعد الفوز 3-2 على ساوثامبتون في 29 نوفمبر ، قبل أن يعتذر عن الواقعة ويحذف ما كتبه.









وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان إن "التعليق الذي ظهر على حساب مهاجم مانشستر يونايتد كان مهيناً ومسيئاً وغير لائق ويضر بسمعة اللعبة ويخالف لوائح الاتحاد الإنجليزي"، وأمر اللاعب أيضاً بالخضوع لبرنامج تثقيفي.









وقال "كونميبول" في بيان: "من الواضح أن الإجراءات التأديبية المفروضة على لاعب أوروغواي لا تأخذ في الاعتبار الخصائص الثقافية واستخدام مصطلحات معينة يتم التحدث بها في الحياة اليومية في أوروغواي".









وأضاف: "يجب دائماً الحكم على هذا النوع من التعليقات.. مع مراعاة السياق الذي صدر فيه وقبل كل شيء الخصائص الثقافية لكل لاعب وكل بلد، كونميبول يدين دائماً بأشد العبارات أي شكل من أشكال التمييز والعنصرية لكن الحالة المحددة التي تم معاقبة كافاني بسببها لا تشكل واحدة منها".









وكان اتحاد لاعبي كرة القدم في أوروغواي حث يوم الإثنين الاتحاد الإنجليزي للعبة على إلغاء عقوبة إيقاف كافاني قائلاً إن العقوبة تكشف عن "النظرة العرقية" للاتحاد الإنجليزي.









كما انتقدت جهات أكاديمية في أوروغواي قرار الاتحاد الإنجليزي ووصفته بأنه ينم عن جهل الكرة الإنجليزية بالكثير من المعلومات اللغوية والثقافية.