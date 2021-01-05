قطع المياه عن شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلنت محافظة القليوبية، قطع المياه بحي غرب شبرا الخيمة، بسبب حدوث كسر في محبس قطره 800 مم، وجرى قطع المياه عن منطقة سنتر عبده بشارع أحمد عرابي بالحي.

وقالت المحافظة، في بيان لها اليوم، إن شركة مياه القاهرة الكبري تقوم حاليا بأعمال الإصلاح، وبمجرد الانتهاء من إصلاح العطل سيتم توصيل المياه.

ويأتي هذا العطل بسبب أعمال التطوير التي تتم في الحي، حيث أن معظم مواسير الشارع قريبة من سطح الأرض.

أخبار تهمك

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على مواعيد دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

أزمة كبرى في الزمالك بسبب باتشيكو

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار سارة في برشلونة قبل مواجهة أتلتيك بيلباو

منذ ساعة

أول تحرك من الأهلي للرد على الأخطاء التحكيمية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأهلي يسجل رقما تاريخيا بعد الفوز على سونيديب

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقدم عرضا للاتحاد لقطع إعارة عمار حمدي

منذ حوالي 5 ساعات

سبب خلاف راموس وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رامي صبري يرد على أحمد حسام ميدو

منذ حوالي 7 ساعات

المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 9 ساعات

أول تحرك من الأهلي لعودة عمار حمدي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يقترب من أحمد المحمدي

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يكشف سر تغيير طريقة اللعب أمام بطل النيجر

منذ أقل من ساعة

مصطفي محمد يحسم مصيره مع الزمالك بشكل نهائي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي

أول تحرك من الأهلي لعودة عمار حمدي

10:24 م

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

06:30 م

أخبار سارة في برشلونة قبل مواجهة أتلتيك بيلباو

10:00 م

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

01:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى