كولاسيناك يشارك في تدريبات شالكه للمرة الأولى

خاض المدافع البوسني سياد كولاسيناك أول حصة تدريبة له مع شالكه الألماني اليوم الثلاثاء وأعرب عن ثقته في أن فريقه الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن في الموسم الحالي، لايزال بإمكانه تجنب الهبوط من البوندسليجا.





وعاد كولاسيناك /27 عاما/ إلى شالكه على سبيل الإعارة من ارسنال الإنجليزي ومن المتوقع أن يشارك يوم السبت في المباراة أمام هوفنهايم.





وقال كولاسيناك "سعيد بالعودة إلى شالكه ، أريد مساعدة الفريق وأن أتحمل المسؤولية ، لقد تعلمت هنا وصعدت للفريق الأول ، أدين بكل هذا للنادي ولم أنس ذلك ، هذا النادي عزيز على قلبي".





وانضم كولاسيناك المولود في ألمانيا، إلى شالكه في سن المراهقة ولعب للفريق الأول بين عامي 2012 و2017 قبل انتقاله إلى ارسنال.





ويتذيل شالكه جدول ترتيب البوندسليجا برصيد أربع نقاط من 14 مباراة ، حيث لم يذق طعم الفوز في أخر 30 مباراة بالبوندسليجا ليصبح على بعد مباراة وحيدة من معادلة الرقم القياسي الكارثي الذي يحمله تاسمانيا برلين الذي خاض 31 مباراة دون أي انتصار في موسم 1965 /1966.





لكن كولاسيناك أكد ثقته في قدرة فريقه على البقاء بدوري الأضواء، مشيرا "أثق في ذلك الفريق لديه الإمكانات".



