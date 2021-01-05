وزيرة التضامن: الرئيس السيسي وجه بالاستثمار بالأصول المتاحة لإقامة الحضانات

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قالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بمرحلة الطفولة المبكرة، مشيرًا إلى أنه وجه بإيجاد حلول خارج الصندوق للتعامل مع هذا الملف تمامًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وأضافت "نفين" خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن الرئيس السيسي وجه بالاستثمار في الأصول المتاحة لإقامة حضانات جديدة.



وأشارت إلى أن هناك 10800 حضانة غير مرخصة، يتم حاليًا مراجعة أوضاعها إما بترخيصها أو وضعها في الإطار الرسمي أو يتم إغلاقها وإقامة بديل عنها إلى جانب الـ14 ألف حضانة المرخصة والمقنن أوضاعها.

