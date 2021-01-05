أول تحرك من الأهلي لعودة عمار حمدي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عودة لاعب الفريق العار خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وظهر عمار حمدي لاعب المارد الأحمر والمعار لفريق الاتحاد السكندري بمستوى متميز مع سيد البلد منذ مشاركته من المباراة الأولى، مما أجبر موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء يطالب مسئولي الأهلي بقطع إعارته خاصة بعد فشل صفقة سيرينو.

وخاطب مسئولو الأهلي إداراة الاتحاد السكندري بشأن عودة اللاعب مقابل ضم أحد الثنائي أحمد ياسر ريان أو مروان محسن.

ونجح الأهلي اليوم في الفوز على فريق سونيديب بطل النيجر في إياب دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا 4-0 ليتأهل لدور المجموعات.

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