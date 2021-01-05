يوسف الحسيني: مصر ثاني دولة عالميًا من حيث النمو الاقتصادي

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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع هذا الشهر ليصل لـ40.63 مليار دولار بفارق يزيد عن 800 مليون دولار عن الشهر الماضي، وهذا يعني ان الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح



وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري حقق نموًا يقدر بـ3.5%، وهذا يعني أن الاقتصاد المصري هو الثاني على العالم من حيث النمو بعد الصين، ومعظم العالم حقق نموًا سلبيًا.



ولفت إلى أن مصر أطلقت بالأمس مبادرة لإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة بفائدة ميسرة، والسداد على 10 سنوات، لافتة إلى أن الدولة من خلال هذه المبادرة تعمل على تيسير إحلال السيارات القديمة على المواطن بمنتهى البساطة.

