نفين القباج: الحضانات قابلة للغلق بالكامل في هذه الحالة

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قالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قرار غلق الحضانات هو قرار يتفاعل مع مستجدات أرقام إصابات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.



وأضافت "نفين" خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن هناك 14 ألف حضانة مرخصة في مصر، منذ بداية الجائحة وقرار عودة تشغيل الحضانات بعد إغلاقها تم فتح 1500 حضانة بعد قرار عودة التشغيل بنسبة 50%.



وأشارت إلى أنه بعد قرار التشغيل بنسبة 100% تم فتح 4200 حضانة، مؤكدة أن هناك رقابة شديدة على هذه الحضانات وعدد الحالات التي أصيبت وصلت إلى 11 حضانة على مستوى الجمهورية.



وأوضحت أنه الآن تم اتخاذ قرار بتخفيض الطاقة الاستيعابية إلى 50%، قابلة للغلق في حال تكررت الإصابات وسيكون هذا بالتنسيق مع مجلس الوزراء خاصة أن هذا القرار قد يتبعه قرار للمرأة العاملة التي لديها أطفال يقل سنها عن 6 سنوات.

