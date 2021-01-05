"الطرفاية بتغرق".. الحماية المدنية تساهم في شفط المياه الناجمة عن كسر ماسورة بالبدرشين

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:10 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بسيارات لشفط المياه الناتجة عن كسر ماسورة مياه، بقرية الطرفاية بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بكسر ماسورة مياه بقرية الطرفاية وارتفاع منسوب المياه.

على الفور، دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس قطاع إطفاء الجنوب.

ويشارك رجال الإطفاء في عملية شفط المياه بالتنسيق مع سيارات الحي؛ حرصا على سلامة الجميع.
"الطرفاية بتغرق".. الحماية المدنية تساهم في شفط المياه الناجمة عن كسر ماسورة بالبدرشين
"الطرفاية بتغرق".. الحماية المدنية تساهم في شفط المياه الناجمة عن كسر ماسورة بالبدرشين
"الطرفاية بتغرق".. الحماية المدنية تساهم في شفط المياه الناجمة عن كسر ماسورة بالبدرشين
"الطرفاية بتغرق".. الحماية المدنية تساهم في شفط المياه الناجمة عن كسر ماسورة بالبدرشين
"الطرفاية بتغرق".. الحماية المدنية تساهم في شفط المياه الناجمة عن كسر ماسورة بالبدرشين
"الطرفاية بتغرق".. الحماية المدنية تساهم في شفط المياه الناجمة عن كسر ماسورة بالبدرشين
"الطرفاية بتغرق".. الحماية المدنية تساهم في شفط المياه الناجمة عن كسر ماسورة بالبدرشين
"الطرفاية بتغرق".. الحماية المدنية تساهم في شفط المياه الناجمة عن كسر ماسورة بالبدرشين
"الطرفاية بتغرق".. الحماية المدنية تساهم في شفط المياه الناجمة عن كسر ماسورة بالبدرشين
"الطرفاية بتغرق".. الحماية المدنية تساهم في شفط المياه الناجمة عن كسر ماسورة بالبدرشين

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