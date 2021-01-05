رئيس القابضة للطيران : تخفيضات السفر والفنادق فى مبادرة "شتى فى مصر" تصل لـ 50 %

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

قال الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه فى سبيل تنشيط السياحة، سيكون هناك مبادرة "شتى فى مصر"، ستتضمن تخفيضات على الرحلات لطابا والغردة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان من 15 يناير، وحتى نهاية فبراير، وسيكون بها أسعار مخفضة، تكاد تصل 50 %، شاملة الضرائب.

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع خيرى رمضان، نطبق جميع الاجراءات الاحترازية، بداية من دخول الراكب للمطار، وأن يكون هناك تباعد بين الركاب، وتقليل التلامس، وهناك علامات ارشادية على الأرض، وفى الطائرة نقوم بتوزيع مطهرات وجوانتيات وأقنعة، كما أن الطائرات مجهزة بفلاتر تنقى الهواء من المكروبات والجراثيم، وأيضا طاقم الطائر يكون مجهز.


من جانبها قالت غادة شلبى نائب وزير السياحة، إن الفنادق فى المبادرة تم تقيسمها لـ 3 فئات، والأسعار بداية من 300 جنيه، ولا تزيد عن 750 جنيه شاملة الوجبات، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية، وتتضمن المبادرة الفنادق الحاصلة على الشهادة الصحية، وأيضا هناك مبادرة من الوزارة خاصة بالمرافق السياحية، بتخفيضات تتخطى الـ 50 %.

وتابعت، نقوم بمراجعة شبه يومية مع الفنادق، لنعرف نسب الاشغالات، وهذه النسبة تم التوصية بها، لضمان اجراءات التباعد، وألا تكون المطاعم مزدحمة بالناس، والمبادرة تنتهى بنهاية فبراير، تتضامنا مع الفنادق والشركة القابضة للطيران.

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