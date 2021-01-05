صالح جمعة ومحمد مسعد يستكملان البرنامج التأهيلي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
محمد زويد
استكمل صالح جمعة ومحمد مسعد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، برنامجهما التأهيلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.


وأكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي بنادي سيراميكا كليوباترا، أن صالح جمعة ومحمد مسعد في مرحلة التعافي من الإصابة، يواصلان البرنامج التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي بالنادي.


ويعاني صالح جمعة من شد في عضلة السمانة، تعرض لها خلال مواجهة البنك الأهلي بالجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، بينما يعاني محمد مسعد من آلام في العضلة الخلفية.


ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي، في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

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