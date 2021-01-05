موسيماني يكشف سر تغيير طريقة اللعب أمام بطل النيجر

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الفريق حقق نتيجة جيدة بالفوز على سونيديب بطل النيجر برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 


وقال موسيماني في تصريحاته بعد المباراة: «حققنا نتيجة جيدة واكتسبنا مشاركة بعض اللاعبين العائدين من الإصابات مثل سعد سمير، بالإضافة إلى عودة بعض المصابين بكورونا التي حرمتنا من لاعبين كثيرين خلال الفترة الماضية».

وأضاف: «تغيير طريقة اللعب بسبب ظروف الغيابات واللاعبين المتاحين، وليس لأي سبب آخر، نقوم بالتبديل بين طرق اللعب لكي تناسب اللاعبين المتاحين في قائمة كل مباراة، وكذلك وفقًا للمنافس الذي يواجهنا سواء محليا أو إفريقيا».

وفيما يتعلق بمشاركة الأهلي فى كأس العالم للأندية قال موسيماني: «كل شخص له حلم في عمله وله طموحات يبحث عن تحقيقها.. وأي مدرب وفريق لديه حلم تحقيق كأس العالم للأندية، لكن واقعيًّا صعب أن أتحدث بهذه الصيغة، وكل ما نبحث عنه الآن هو تمثيل مشرف لإفريقيا في كأس العالم، وأن يظهر الأهلي بما يستحقه من مكانة في هذه البطولة».

وأضاف: «أعد الجماهير بالمنافسة على تحقيق لقب السوبر المحلي والسوبر الإفريقي لكي تكتمل الخماسية للأهلي هذا الموسم». 

واختتم موسيماني تصريحاته بالحديث عن صفقة بواليا قائلا: «أتينا بوالتر بواليا لكي يكون لدينا بدائل عديدة في كل المراكز، وأتمنى أن يواصل معنا مستواه المميز والرائع الذي قدمه مع الجونة».

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