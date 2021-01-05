"فتحات الموت على شريط السكة الحديد".. ماذا حدث بمزلقان مزغونة في البدرشين؟

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
مع غروب شمس الثلاثاء، أسرع شاب عشريني العمر، ليعبر شريط السكة الحديد، مسابقًا الزمن ليصل إلى زوجته وطفلته حديثة الولادة بقرية المساندة، التابعة لمركز العياط، دون أن يعرف ما ينتظره على قضبان السكة الحديد بقرية مزغونة بمركز البدرشين.

في نفس الوقت كان " عصام أحمد"، في طريقه من قرية دهشور إلى قرية مزغونة التابعتين لمركز البدرشين لمقابلة عددًا من الأشخاص على حسب الميعاد المحدد بينهم، وأثناء وصوله إلى مزلقان مزغونة، تلاحظ له تجمع العشرات من الأهالي، على شريط السكة الحديد.

سرعان ما توجه " عصام"، لمعرفة سبب تجمع الأهالي، ليشاهد منظر لم تستطع ذاكرته نسيانه، حيث وجد شابا يلملم الأهالي أشلاءه، بعدما أُخفى ملامح وجهه، فحاول معرفة ما جرى له.

فكانت الإجابة.. ضحية جديدة ضمن مسلسل نزيف الدماء على قضبان السكة الحديد، وصدم القطار الشاب العشريني أثناء عبوره الطريق، ليلفظ أنفاسه الأخيرة على شريط السكة الحديد.

علم الشاب أن قرية العطف هي مسقط رأس المتوفي، وعدم إستطاعه الأهالي التوصل إلى أسرته، وحينها أصر على عدم التحرك من مكانه، حتى يحصل على ما يثبت كلام المتجمعين، لاخبار أسرة المتوفي، ليسرع على تصوير رخصة سيارة عثر عليها بين طيات ملابسه، ونشرها عبر الصفحات المهتمة بأخبار مركز العياط عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك.

أثناء ذلك وصلت قوة أمنية من مركز شرطة البدرشين تحت إشراف العميد حسام لافي مأمور المركز، والرائد محمد طبلية رئيس المباحث تنسيقا مع مفتش الفرقة.

التحريات الأولية أشارت إلى أن المتوفى شاب في العشرينات أثناء عبوره شريط السكة الحديد فوجئ بقطار صدمه ليلقى حتفه في الحال، وتسببت شدة الاصطدام في تشوه ملامح وجه المتوفى "محدش عرف ملامحه" إلا أن حيازته رخصة قيادة كانت مفتاح كشف هويته، وتبين أنه يدعى إسلام عطا الله علي سعيد الجعار مقيم قرية العطف مركز العياط، متزوج ولديه طفلة، ورخصة القيادة خاصة بمالك سيارة يعمل عليها الشاب.

في أقل من ساعة، تم التوصل إلى أسرة الشاب وإخبارهم بالخبر المشؤوم، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وإيداعها المشرحة تمهيدا لتسليمها لذويه بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق، ومن ثم التصريح بالدفن.

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