أخبار سارة في برشلونة قبل مواجهة أتلتيك بيلباو

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
وكالات
زفّ نادي برشلونة الإسباني نبأ سارًا لجماهيره قبل المواجهة الصعبة أمام أتلتيك بيلباو الأربعاء في الدوري الإسباني.

قال برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن اختبارات لاعبي الفريق الأول جاءت كلها سلبية لفيروس كورونا بعد إصابة اثنين من العاملين.  

وكان النادي أجرى تعديلا على موعد المران الصباحي والمؤتمر الصحفي قبل اللعب مع أتلتيك بيلباو في الدوري الأربعاء بعد الإعلان عن الإصابتين وقرر إجراء اختبارات كورونا لكل لاعبي الفريق الأول.  

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