"كنتي وستظلي جميلة".. محمود عبدالمغني يدعم حورية فرغلي بعد أزمتها الصحية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرص الفنان محمود عبدالمغني على دعم صديقته الفنانة ​حورية فرغلي​، وذلك بعد تصريحاتها عن أزمتها الصحية ورحيل أصدقائها عنها بعد ابتعادها عن الفن.

ونشر عبدالمغني صورة تجمعهما من أحد الأعمال وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وكتب : كنتي وستظلي جميلة قلباً وقالباً ، أزمة وهتعدي.

يشار أن الفنانة حورية فرغلي، قالت إنها بخير وبصحة جيدة ولكن نتيجة الحادث الذي تعرضت له شكلها تغير، مضيفة: "شكلي اتغير، ومش بشم ولا بحس بطعم الأكل، لو حصل حريق بكون خايفة محسش بحريقة الشياط".

وأشارت "حورية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحادث الذي تعرضت له كان مخيفا، مضيفة: "حصان وقع عليا، أنا معنديش مناخير"، معربة عن حزنها لانتشار شائعات أن سبب تغير ملامحها هو إجراء عمليات تجميل، قائلة: "أنا كنت ملكة جمال مصر مش محتاجة أعمل عمليات تجميل".

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