أبو هشيمة يعلن تبرعه مبدئيا لصندوق تحيا مصر بـ٢ مليون جنيه لتوفير لقاح كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر


أعلن النائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري تبرعه بمبلغ ٢ مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر لتوفير لقاح فيروس كورونا المستجد في خطوة تسبق منحه للمواطنين، وهو الأمر الذي سيتولاه صندوق تحيا مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

وقال أبو هشيمة في مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إنه بمجرد علمه ببداية عمل صندوق تحيا مصر على توفير اللقاح قرر التبرع بـ ٢ مليون جنيه، موضحا أنه حال احتياج الصندوق لتبرعات أخرى لن يتوانى لحظة عن التبرع مرة اخرى ، موجها الشكر لصندوق تحيا مصر على ما يقومه من جهد لمواجهة فيروس كورونا منذ بداية انتشار الجائحة حتى هذه اللحظة، وغيرها من برامج الخدمة المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. 

وأكد أبو هشيمة أنه على الرغم من صعوبة الظروف التي واجهها العالم بسبب انتشار الجائحة إلا أن مصر اتخذت عددا من الاجراءات التي حمت المصريين وحفظت حياتهم، وهو الأمر الذي حظي باشادة واحترام المجتمع الدولي. 

ومن جانبه وجه الأعلامي أحمد موسى الشكر للنائب أحمد أبو هشيمة على تفاعله الدائم مع مبادرات التنمية المجتمعية وتبرعه بشكل متواصل لصندوق تحيا مصر، ليرد عليه ابو هشيمة أن هذا واجب عليه تجاه بلده لا يستحق عليه الشكر.

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