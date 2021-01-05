خاص.. عبدالباسط حمودة يكذب "جوجل" ويكشف تاريح ميلاده الحقيقي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
كشف الفنان عبدالباسط حموده، عن يوم ميلاده الحقيقي بعد خطأ موقع "جوجل" في تاريخ ميلاده المقرر يوم 5 من شهر يناير الجاري.

وقال عبدالباسط حمودة، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنه ولد يوم 21 فبراير، وليس اليوم كما جاء في على موقع "جوجل".

في سياق منفصل، قوجه عبد الباسط حمودة مؤخرا رسالة ونصيحة لكل من مطربى المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال بعد خلافهما من خلال فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك،قائلا: "حمو بيكا وعمر كمال طالعين يتخانقوا ويتكملوا على بعض ومين مدانيش فلوس.. الناس بتضحك عليكم"، وأضاف "ماتسمعوش لحد لو مختلفين مع بعض يبقى كل واحد في حاله".

يذكر أن أخر أعمال المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة أغنية باسم "حملونى"، بالاشتراك مع محمود الليثى وأحمد شيبه، وهى من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير، ومهندس صوت أحمد جودة، والأغنية ضمن أحداث فيلم "صابر وراضى" بطولة الفنان أحمد آدم، والذى عرض بدور السينما يوم 30 ديسمبر تزامنا مع أحتفالات رأس السنة الجديدة.

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