في ذكرى وفاته.. تعرف على قصة القصيدة التي تسببت في نفي الملك فؤاد لبيرم التونسي خارج مصر

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تحل اليوم الموافق الخامس من يناير، ذكرى وفاة الشاعر بيرم التونسي، وهو يعد من أشهر شعراء العامية المصرية ويتميز بأسلوب ساحر في أشعاره.



وفي هذا التقرير، يستعرض لكم الفجر الفني، نبذه عن نشأته وعن أزمته مع الملك فؤاد والتي على أثرها نفاه لخارج البلاد بعد غضبه الشديد منه.



نبذه عن نشأته



اسمه بالكامل محمود محمد مصطفى بيرم الحريري ولد في الثالث والعشرين، من مارس عام 1893 من عائلة ذو أصول تونسية.



كانت نشأة الشاعر بيرم التونسي داخل عائلة تونسية، تقطن في مدينة الإسكندرية، واكتشف موهبته منذ الصغر، وفي بداية مرحلة شبابه، اجتمع بالراحل سيد درويش في السهرات الفنية التي كانت تشهدها الإسكندرية في ذلك الوقت، وكتب له عدة قصائد.



قصة نفيه من مصر بعد غضب الملك فؤاد منه



اشتهر بيرم التونسي بآرائه الصريحة الجريئة، وقد صدر الأمر بإبعاده عن مصر، ونفيه إلى وطن أجداده في تونس يوم 25 أغسطس عام 1920.



يأتي ذلك، بسبب غضب الملك فؤاد الشديد منه بعدما أصدر قصيدته التي حملت عنوان «البامية الملوكي والقرع السلطاني».



وامتدت أزمته زوج الأميرة فوقية إبنة الملك فؤاد بعدما هاجمه في مقال تحت عنوان "لعنة الله على المحافظ"، وكان حينها محافظًا للقاهرة.



وواجه صعوبات خلال سنوان نفيه، فعندما توجه إلى تونس، بحث عن أهل والده، ولكنهم طردوه ولم يساعدوه، وحاول من جديد الاتصال ببعض الكتاب التونسيين للاشتراك معهم في إصدار صحيفة، ولكن الإدارة التونسية كانت تضعه تحت المراقبة منذ وصوله، ولم يسمح له سوى بالقيام بالأعمال التي تحتاج قوة بدنية، ليبدأ عمله في بعض المحلات التجارية، ثم اكتشف أن الشرطة بدأت تترصد له وتتبعه في كل مكان يذهب إليه، فقرر الرحيل من تونس بعد أربعة أشهر.



