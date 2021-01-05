تزامناً مع ذكرى وفاته.. تعرف على رسالة زوجة ممدوح عبدالعليم بعد وفاته

Advertisements

تحل اليوم ذكرى الخامسة لرحيل الفنان القدير ممدوح عبدالعليم الذي رحل عن عالمنا في الخامس من يناير عام 2016 بعد مسيرة فنية حافلة رسخت أسمه في أذهان وقلوب محبيه



وفي السطور الآتية يكشف لكم "الفجر الفني" عن أول رسالة من زوجة الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم بعد وفاته.



وأعربت الإعلامية شافكي المنيري عن حزنها الشديد لرحيل زوجها الفنان المصري الراحل ممدوح عبدالعليم بعد رحيله عام 2016، وكتبت له رسالة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقالت فيها:"المحترم.. شهور طويلة عدت.. وما زال الغياب مفجع وصعب.. أشكركم جميعًا على مواساتكم الكريمة لنا.. وأعتذر عن عدم ردي أو تواصلي.. شهور طويلة أحاول أن أصدق ما حدث، راضية بما أراده الله لنا.. ولكن ممدوح لم يكن زوجًا فقط، لقد فقدت إنسانًا عظيمًا صادقًا خلوقًا محبًا".



وتابعت قولها "فقدنا فنانًا عظيمًا موهوبًا لم يتنازل يومًا.. فنانًا احترم فنه وجمهوره دومًا.. فنانًا كان يبحث عما يقدمه وسط أجواء من صخب المصالح والنفاق.. كان يحاول التواجد قدر استطاعته وسط الدوائر التي تتفق مع احترامه لنفسه وفنه.. كان يعشق الفن وهوي التمثيل منذ طفولته.. كان دائمًا يرسم طريقه منفردًا بقراراته وما يتماشى مع مبادئه وأخلاقه.. لم يبع نفسه يوما، ولم يضعف أمام تيار الأعمال التي لا تليق به.. بعيدًا عن أي صخب قد يؤذيه أو يؤثر على احترامه لنفسه، ودفع ثمن هذا كثيرًا كثيرًا، لكنه رفع رأسه عاليًا".



وأضافت أنها تحاول مع ابنتها وعائلة الفنان الراحل وأصدقائه اجتياز آلام الفراق التي ألمت بِهم جميعا، فتقول: "أحاول أن أخطو خطوات جديدة لا أعرفها بعد، لكني سأحاول مع جميلتي وصغيرتنا هنا.. المشوار ليس سهلًا".



وأنهت شافكي حديثها : "رحل الحبيب الكريم الصديق العزيز الغالي.. ما زلت أحاول.. أحمد الله وأدعو له في كل وقت.. وأشكركم على المساندة.. رحل المحترم ممدوح عبد العليم".