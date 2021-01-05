ليلى عز العرب تفجر مفاجاة حول مهنتها قبل احتراف التمثيل

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

أعربت الفنانة ليلى عز العرب، عن أمنياتها بالشفاء العاجل لكل مرضى فيروس كورونا، قائلة: "من افضل ما حدث لي في عام 2020 أنني لم أصاب بفيروس كورونا"، مشيرة إلى أن هناك الكثير من أحبابها أصيبوا بفيروس كورونا ويلقون صعوبة في التنفس، منوهة بأن هذا المرض ابتلاء من الله عز وجل وعلينا الصبر حتى يزول على خير سريعا.

وأضافت "عز العرب"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنها لا تضع خطط للسنة الجديدة أبدًا، مشيرة إلى أن سنة 2020 حدث فيها أشياء جميلة كثيرة ونعم كثيرة، والحمد لله، موضحة أن لدينا نعم كثيرة يجب أن نحمد الله عليها منها التنفس بدون أي جهاز.

وتابعت: "مبقعدش أعيط على اللبن المسكوب، لو حاجة حلوة حصلت بقول الحمد لله، ولو حاجة وحشة حصلتلي بقول خلاص عدي مش بفكر فيها تاني"، مشيرة إلى أنها كانت تعمل في بنك وبعد ذلك قررت أن تغير مجال عملها بعدما كبرت، قائلة: "اختبرت نفسي فى الأول فى أدوار صغيرة لحد أما تأكدت من موهبتي وبعد كده أخدت قرار التفرغ للفن".

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