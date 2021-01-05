المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة النجم الساحلي بالكونفدرالية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
محمد جمال

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريبه الأخير على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية استعدادا لمباراة النجم الساحلي التي ستقام غد الأربعاء في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وحرص عماد النحاس المدير الفني على التواصل عبر الاتصال بالفيديو اثناء المران وتابع كل التفاصيل. 

وشهد المران الذي قاده الثلاثي رامي عادل واحمد زهران ورامي ربيع مدربو الفريق بعض الجمل الخفيفة وختم الفريق مرانه بالتدريب على ضربات الجزاء تحسبا للجوء اليها في المباراة.

وتواجد ايهاب الجوهري مدير فرع شركة المقاولون العرب في تونس بالمران لتقديم التحية والدعم المعنوي للفريق. 
وعقد المهندس محمد عادل فتحي رئيس البعثة جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم. 

و يعقد الجهاز الفني محاضرة بالفيديو وتم الترتيب على تواجد عماد النحاس المدير الفني عبر تقنية الفيديو كول للحديث مع اللاعبين وشرح خطة المباراة.

ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة  البعثة وتضم رامي عادل واحمد زهران وورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي وعلاء محمد اخصائيي التأهيل و24 لاعبا هم محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.

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