أسعار الذهب تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
واصلت أسعار الذهب الارتفاع بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء،  مع استمرار هبوط الدولار الأمريكي.

واستفادت أسعار المعدن من تراجع شهية المخاطرة مع تزايد إصابات كورونا وتشديد إجراءات الإغلاق.

ودخلت بريطانيا في إغلاق وطني جديد لاحتواء زيادة حالات كورونا، بينما سجلت نيويورك أول حالة لها من السلالة الأكثر عدوى من فيروس كورونا الموجود في المملكة المتحدة.

ينتظر المستثمرون جولة الإعادة في مجلس الشيوخ الأمريكي في جورجيا التي ستحدد الحزب الذي يسيطر على الكونجرس واحتمالات الحوافز المالية الإضافية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ 2018.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.4 بالمائة، ليصل على مستوى 1954.40 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1951.2 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 89.47.

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