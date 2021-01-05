ضمنهم بايرن ميونخ.. ميلان يتفوق جميع فرق الدوريات الخمس الكبرى

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
يحافظ نادي ميلان على بدايته الرائعة للموسم وتطور أكثر من أي فريق آخر في أوروبا العام الماضي، وفقاً لإحصاءات غريسنوت، التابعة لشركة نيلسن.


وسيلتقي ميلان متصدر الدوري الإيطالي والفريق الوحيد الذي لم يخسر في البطولات المحلية الخمس الكبرى في أوروبا، إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، مع حامل اللقب يوفنتوس غداً الأربعاء، حيث يسعى الفريق لقطع خطورة مهمة نحو لقبه 19 للدوري والأول خلال عقد من الزمان.


ووفقاً لبيانات غريسنوت، ميلان الفريق الوحيد في أوروبا الذي ارتفع مؤشره بين الأندية الأوروبية لأكثر من 500 نقطة في العام الماضي، ويعني تطور بطل أوروبا 7 مرات أنه قفز من المركز 47 بين أفضل فرق أوروبا قبل عام واحد إلى المركز 20.


وكان بودو-غليمت بطل النرويج ثاني أكثر الأندية الأوروبية تطوراً، بينما حل بايرن ميونخ بطل أوروبا في المركز الثالث بين أكثر الأندية تطوراً، حيث انتقل من المركز الرابع للأول.


وقال رئيس التحليل الرياضي في غريسنوت سيمون غليف: "مؤشر أندية أوروبا هو تصنيف موضوعي للأندية كرة القدم في أوروبا يبلغنا بأفضل الأندية والأكثر تطوراً والأسرع هبوطاً وتراجعاً، ومجموعة كاملة من الأشياء الأخرى دون تحيز، نتائج ميلان وبودو-غليمت وبايرن ميونخ خلال العام الماضي جعلتهم الأكثر تطوراً في أوروبا".

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