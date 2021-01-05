ترك ميت 3 أيام.. تعرف على قصة وفاة حاتم ذو الفقار

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي
ولد في مثل هذا اليوم، الفنان حاتم ذو الفقار، والذي قدم عدد من الأعمال الفنية القيمة والتي لاقت إعجاب جمهوره.

وينشر "الفجر الفني" أصعب ما تعرض له حاتم ذو الفقار في حياته:

توفى الفنان حاتم ذو الفقار يوم 15 فبراير عام 2013، وذلك عقب خروجة من السجن بأيام قليلة، حيث كانت زوجته تاركة للمنزل، وكان وحيدا في المنزل وقام أفراد عائلته بمعرفة خبر وفاته بعد أيام منها، حيث قام بالإتصال به ولكنه لم يجيب فذهبو إليه ليجدوه ميتا.

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