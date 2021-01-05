سامي قمصان: الأهلي حقق مكاسب عديدة أبرزها تجهيز عناصر جديدة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قال سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق مكاسب عديدة في مواجهة سونيديب اليوم ضمن إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي حسمها لصالحه برباعية نظيفة. 

وقال قمصان إنه بالإضافة إلى الصعود إلى دور المجموعات دون إصابات جديدة كان هناك عودة بعض اللاعبين المصابين والغائبين منذ فترة مثل سعد سمير، ومشاركة عناصر جديدة على التشكيل الأساسي مثل أحمد ريان. 

وأشار قمصان إلى أن الجهاز الفني يميل إلى تغيير طريقة اللعب من مباراة إلى أخرى خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابات والغيابات التي واجهت الفريق بشكل طارئ.

وأوضح أن الغيابات منحت الجهاز الفني الفرصة لإشراك عناصر جديدة وتجهيزها بأجواء المباريات الصعبة، وهذا ما يزيد من ثقة الجهاز الفني في كل عناصر الفريق. 

وأشاد قمصان في ختام تصريحاته بدور موسيماني في تجهيز أكثر من لاعب في كل مركز بالفريق منذ توليه مهمة تدريب الأهلي.

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