انضمام 3 لاعبين جدد لقائمة هدافي الأهلي بالبطولات الإفريقية

شهدت قائمة هدافي الأهلي في البطولات الإفريقية انضمام ثلاثة لاعبين جدد عقب الفوز الذي حققه الفريق على حساب سونيديب بطل النيجر برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





البداية مع طاهر محمد طاهر، الذي نجح في تسجيل أول أهدافه الإفريقية بقميص الأهلي في شباك سونيديب بعد مرور 13 دقيقة من زمن اللقاء.

وجاء بعد طاهر بدر بانون، مدافع الأهلي، الذي تمكن من تسجيل أول أهدافه مع الفريق، من خلال الهدف الثالث في مباراة سونيديب بحلول الدقيقة 67 من زمن المباراة.





وسجل المغربي بانون هدفه الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 67، حصل عليها أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي، إثر تعرضه للدفع من حارس المرمى داخل منطقة الجزاء.





ليختتم محمود عبد المنعم كهربا أهداف الأهلي في شباك بطل النيجر بحلول الدقيقة 90 من زمن المباراة، وهو الهدف الذي دفعه إلى الانضمام إلى قائمة هدافي الأهلي في البطولات الإفريقية، التي يتصدرها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي برصيد 37 هدفًا.





وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد نجح في قطع خطوة كبيرة في رحلة الدفاع عن لقبه الإفريقي المفضل، بحجز مقعده في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطيه عقبة سونيديب بطل النيجر بنتيجة 5-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.



