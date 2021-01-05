جامعة أكسفورد تكرم مصرى ضمن قائمة أفضل 100 مدير تنفيذى عالميا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

كرمت جامعة أكسفورد البريطانبة، الدكتور محمد هلال؛ بعد اختياره ضمن قائمة أفضل 100 مدير تنفيذي على مستوى العالم.

وأعرب "هلال" عن سعادته باختياره ضمن أفضل المديرين التنفيذيين على مستوى العالم، مؤكدًا على أن التكريم تكريمًا لمصر ومناخها الطيب الذي سمح له بإتقان فن الإدارة التنفيذية حتى تم اختياره ليكون نموذجًا يُحتذى به على مستوى العالم.

يُشار إلى أن الدكتور محمد هلال، ابن محافظة الشرقية، حصل على درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية من جامعة الزقازيق، قبل أن يتقلد العديد من المناصب في سجل حافل بالتكريمات على كافة الأصعدة، قبل تتويج ذلك باختياره في القائمة المئولية لفضل المديرين التنفيذيين على الصعيد العالمي.

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