أول تعليق من موسيماني بعد تأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري الأبطال
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:29 م
علي نبوي
تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عقب فوز فريقه على سونيديب بطل النيجر بأربعة أهداف دون رد في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال موسيماني عقب المباراة :"حققنا نتيجة جيدة واكتسبنا وجود لاعبين جدد مثل سعد سمير، بالإضافة لعودة بعض المصابين بالكورونا.
وأضاف :"المباراة كانت فرصة لعودة بعض اللاعبين ، لكن التحدي الأكبر لنا هو فيروس كورونا الذي يحرمنا من لاعبينا بشكل دائم.
وتابع :"تغيير طريقة اللعب بسبب ظروف الغيابات واللاعبين المتاحين، وليس لأي سبب أخر، نقوم بالتبديل بين طرق اللعب لكي تناسب اللاعبين المتاحين في قائمة كل مباراة.
وزاد :"لدينا حلم مشروع للفوز بكأس العالم للأندية مثل بقية الفرق المشاركة، هذا حق لكل المشاركين في البطولة، لكن واقعياً الأمر صعب لقوة المنافسين.
وواصل :"سنبذل أقصي ما في وسعنا وسنقدم مستوي مشرف يليق بإسم الأهلي في كأس العالم للأندية.
وأشار :"الفوز بالسوبر الإفريقي والمصري هدفنا الكبير لكي نحقق خمسة ألقاب في موسم واحد، وهذا انجاز يحسب للاعبين.
وأوضح :"أتينا بوالتر بواليا لكي يكون لدينا بدائل عديدة في كل المراكز، وأتمني أن يواصل معنا مستواه المميز والرائع الذي قدمه مع الجونة.