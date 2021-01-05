أول تعليق من موسيماني بعد تأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري الأبطال

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي
تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عقب فوز فريقه على سونيديب بطل النيجر بأربعة أهداف دون رد في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني عقب المباراة :"حققنا نتيجة جيدة واكتسبنا وجود لاعبين جدد مثل سعد سمير، بالإضافة لعودة بعض المصابين بالكورونا.

وأضاف :"المباراة كانت فرصة لعودة بعض اللاعبين ، لكن التحدي الأكبر لنا هو فيروس كورونا الذي يحرمنا من لاعبينا بشكل دائم.

وتابع :"تغيير طريقة اللعب بسبب ظروف الغيابات واللاعبين المتاحين، وليس لأي سبب أخر، نقوم بالتبديل بين طرق اللعب لكي تناسب اللاعبين المتاحين في قائمة كل مباراة.

وزاد :"لدينا حلم مشروع للفوز بكأس العالم للأندية مثل بقية الفرق المشاركة، هذا حق لكل المشاركين في البطولة، لكن واقعياً الأمر صعب لقوة المنافسين.

وواصل :"سنبذل أقصي ما في وسعنا وسنقدم مستوي مشرف يليق بإسم الأهلي في كأس العالم للأندية.

وأشار :"الفوز بالسوبر الإفريقي والمصري هدفنا الكبير لكي نحقق خمسة ألقاب في موسم واحد، وهذا انجاز يحسب للاعبين.

وأوضح :"أتينا بوالتر بواليا لكي يكون لدينا بدائل عديدة في كل المراكز، وأتمني أن يواصل معنا مستواه المميز والرائع الذي قدمه مع الجونة.

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