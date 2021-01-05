حبس عام بسبب المخدرات..مالا تعرفه عن حاتم ذو الفقار

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
يصادف اليوم 5 يناير، عيد ميلاد الفنان حاتم ذو الفقار، والذي اشتهر بأدوار الشر، والتي جعلته يأخذ حيز من قلوب جمهوره.

أصبح الفنان حاتم ذو الفقار في وقت من الأوقات حديث الجمهور بسبب تعاطيه للمخدرات وتم القبض عليه بتهمة تعاطي المخدرات، والثانية كان بحوزته مخدرات.

وقضت المحكمة بغرامة قدرها 500 جنيه وحبسه لمدة عام وحبس صديقه خمس سنوات، حيث تم القبض عليه في شقة صديقه بالعباسية، وتم ضبطه مرة ثانية في مايو 1994 بهيروين ولكن قضت ببرائته، تم ضبطه للمرة الثالثة في فبراير 1995، مع صديقه تاجر المخدرات ولكن قضت المحكمة ببرائته.

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