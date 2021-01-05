حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، إن وزارة السياحة مع الطيران قامت بمبادرة لتسجيع السياحة الداخلية، في ظل تأجيل الامتحانات، مشيرة إلى ان هناك تخفيضات على الطيران تصل لـ50%

وتابعت "شلبي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه لا توجد أي اخبار عن عودة الخطوط الجوية القطرية لمصر بعد انباء المصالحة، معقبة: "هذا الموضع يتبع مصر للطيران، وأنباء المصالحة ما زالت تتداول اليوم، وبإذن الله سيتم الإعلان عن هذه المعلومات في حينها من الجهات المعنية".

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بعد قمة العلا والمصالحة، وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء، الشيخ علي العمادي وزير المالية القطري، والوفد المرافق له، قادما من قطر على طائرة خاصة في زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات.



وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الطائرة الخاصة القطرية، وصلت وعليها وزير المالية القطري، يرافقه وفد يضم 9 ركاب، وكان في استقبالهم مسؤولو السفارة القطرية بالقاهرة.



وأوضحت المصادر أن الوفد القطري يغادر القاهرة مساء اليوم عقب انتهاء إحدى الفعاليات التي يحضرها اليوم.



وأضافت المصادر المطلعة أن الطائرة حاصلة على تصريح بالهبوط بالمطار، وعبرت الأجواء السعودية بعد فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر، وفور هبوطها مطار القاهرة الدولي انتظرت بموقع رقم 14 على مدرج المطار، وتم إنهاء إجراءات الوفد وخروجه من المطار.



وبحسب مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، فإن وزير المالية القطري ة سيشارك خلال زيارته لمصر فى افتتاح فندق على كورنيش نيل القاهرة والمملوك لشركة قطرية.



ويعد وزير المالية القطري أول مسؤول وطائرة قطرية تعبر الأجواء السعودية والمصرية بشكل مباشر من العاصمة القطرية منذ أزمة مقاطعة الرباعى العربي لقطر منتصف عام 2017.

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