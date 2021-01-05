تزامناً مع ذكرى وفاته.. تعرف على بدايات ممدوح عبدالعليم الفنية

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تحل اليوم ذكرى الخامسة لرحيل الفنان القدير ممدوح عبدالعليم الذي رحل عن عالمنا في الخامس من يناير عام 2016 بعد مسيرة فنية حافلة رسخت أسمه في أذهان وقلوب محبيه.



وفي السطور الآتية يعرض لكم "الفجر الفني" بدايات الراحل ممدوح عبدالعليم الفنية.



بدأ الفنان ممدوح عبدالعليم مشواره الفني منذ الصغر، وتتلمذ على يد المخرجة إنعام محمد علي على ثم المخرج نور الدمرداش الذي قدمه وهو طفل في مسلسل "الجنة العذراء" مع الفنانة كريمة مختار.



وتميز الفنان الراحل ممدوح عبد العليم وارتفع نجمه في الوسط الفني بعد تقديمه لشخصية علي نجل سليم البدري الأكبر الشاب الذي يتخرج من كلية العلوم ويصدم في حبيبته زهرة قبل أن يعود للزواج منها عقب دخوله مجال البيزنس بعد خروجه من السجن عقب نكسة 67.



يشار أن ممدوح عبدالعليم تزوج من المذيعة شافكى المنيرى، وتوفى فى 5 يناير 2016م أثناء ممارسته للتمارين الرياضية فى صالة جيم بنادى الجزيرة فى القاهرة، حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها لمستشفى الأنجلو ووافته المنية هناك.



وقدم ممدوح عبدالعليم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة والتي حظيت بإشادة الجمهور أبرز تلك الأعمال هي "رفيع بك العزايزي" في مسلسل "الضوء الشارد" ومسلسل ليالي الحلمية