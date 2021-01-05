تعرف على زيجات حاتم ذو الفقار وحب حياته بالتزامن مع عيد ميلاده

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان حاتم ذو الفقار، والذي شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، وتصاعدت أدوراه من الصغيرة إلى الكبيرة وتألق من خلال أدوار الشر.

التحق الفنان حاتو ذو الفقار بالمعهد العالي للسينما، وذلك بالرغم من رغبة والده في دراسة ابنه بالكلية الحربية، وقاطعه والده لهذا السبب لفترة كبيرة.

حرص "ذو الفقار" طوال حياته لفعل الخير، حيث ساعد في توفير مستودع للبتوجاز ومحطة وقود للأهالي، وتم تسمية كوبري القرية باسم زوجته الفنانة "نورا".

تزوج حاتم ذو الفقار 3 زيجات ولكن لم تدم أي منهم وكانت الأولى من "كريمة" ابنة الصحفي الكبير إبراهيم الورداني، والثانية من الفنانة "نورا" شقيقة الفنانة "بوسي"، والثالثة كانت من خارج الوسط الفني.

وبالرغم من زيحات حاتم ذو الفقار الكثيرة إلا أنه لم يحب إلا الفنانة نورا حيث قال عنها أنها قصة حبه الوحيدة.

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