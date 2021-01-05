تفاصيل إلقاء رجل لزوجته من شرفة منزلها بالشرقية.. والسيدة تكشف ما حدث في اللحظات الأخيرة





وتابعت: " أنا تركت بلدي وعشت معاه بحب وإخلاص بس حياتي اتحولت لمأساة دائما".



قالت السيدة التي أصيبت بكسور وكدمات إثر سقوطها من البلكونة حديثها معنا "طوال 6 سنوات قضيناهم في الأردن أحسنت معاملته أملا في أن يحسن معاملتي عندما أسكن في بلده إلا أن الخلافات كانت دائمة بيننا".





وأضافت: " كان مفروض يخليني ملكة في بيتي بس دا محصلش". لافتة إلى أن لديهم 3 أبناء " بنت وولدين".



وأردفت: " كان زوجي متطوع بالجيش ثم سوى معاش مبكر وسافر إلى الأردن وكان عمره حوالي 33 أو 35 عاما وعمل كهربائي وأثناء تصليحه وأحد الأشخص لكهرباء في منزل أسرتي شاهدني ثم تقدم لطلب الزواج مني".





وأكملت: " رفضت أسرتي طلبه إلا أنه أصر واستعان ببعض أصدقاءه ومعارفه للتوسط لدى والدي وبالفعل وافقنا على الزواج".



وأضافت: "عيشنا 6 سنوات في الأردن كان خلالها زوج مثالي يتصف بالطيبة والحنية حتى أنه كان يحب أهلي كثيرا كما أحببته أيضا".





وأستطردت: " أفصح لي عن رغبته في العودة إلى مصر والإقامة في منزل عائلته وحاولت أقنعه أن نعيش في الأردن ونقوم بزيارة أهله من وقت لآخر إلا أنه أصر وأمام إصراره وافقت وكما أحسنت معاملته في الأردن أحسنت معاملته في القاهرة حتى أنني كان لدي مصوغات تقدر بـ 4 كيلو ذهب قام ببيعهم ولم اعترض"، مشيرة إلى أنهم قضوا عدة سنوات في هدوء واستقرار ثم بدأت الخلافات تتسلل إلى حياتهم شيئا فشيئا حتى زادات خلال العشر سنوات الأخيرة.



وروت تفاصيل واقعة البكلونة قائلة: " زوجي يعمل بائع حلويات في محافظة الإسماعلية ويقضي نحو شهرين بها ثم يأتي أجازة لمدة 10 أيام وأثناء إجازته الأخيرة منذ نحو يومين افتعل معي مشاجرة على أتفه الأسباب مثل الاعتراض على ترتيب بعض أثاث المنزل والمصروفات ثم اعتدي عليا بالضرب وكان ذلك نحو الساعة الرابعة فجرا".



وتابعت: " بمجرد بزوغ نور الشمس استعديت للذهاب إلى السوق وقبلها توجهت إلى المطبخ لإعداد طعام الإفطار وأثناء وضع الزيت في الطاسة لطهي بطاطس فوجئت به يوجه لي شتائم ثم اعتدي عليا بالضرب وأخذذ طاسة الزيت لإلقائها على جسدي إلا أنها سقطت منه في الأرض فتوجهت إلى البكلونة وصرخت للاستغاثة بالأهالي.".





ومضت قائلة: " المنزل المجاور لمنزلنا متهدم وآثار الهدم قريبة من البكلونة وحاولت في البداية الهروب بالقفز من البلكونة وأثناء وقوفي تشاجر زوجي معي دفعني بيده وسقطت من البلكونة على الأرض. وقالت: "مش عارفة كان قاصد يرميني ولا غصب عنه".



وكانت نيابة مركز الزقازيق قررت حبس مُسن ألقى زوجته من الطابق الأول علوي بمنزلهم في «كفر جاويش»، 4 أيام على ذمة التحقيق.



وأعترف الرجل المُسن أمام النيابة بتعديه على زوجته بالضرب ومحاولة تشويه وجهها بإلقاء زيت مغلي عليها، فيما أنكر إلقائه لها من الشرفة قائلا: «هي كانت عاوزة تنزل من البلكونة وإحنا بنتخانق وبعدين وقعت»، مضيفا أن زوجته ستتنازل عن المحضر المحرر ضده لأنها تحبه.



وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد عبدالله فليفل، مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بتلقي المركز بلاغا بقيام «س.ب»، 65 عامًا بائع بإلقاء زوجته «ب.أ»، 54 عامًا من شرفة الطابق الأول علوي، في مشاجرة بينهما بقرية كفر جاويش التابعة لدائرة المركز.



وتبين من التحريات أن الزوجين وقعت بينهما مشاجرة بسبب خلافات أسرية، وقام خلالها المتهم بالتعدي على زوجته بالضرب ومحاولة تشويه وجهها بزيت مغلي أثناء إعدادها طعام الإفطار وتواصلت المشاجرة بينهما وحاولت الزوجة الهروب منه ودلفت إلى البلكونة وأثناء ذلك سقطت منها على الأرض ما أدى لإصابتها بكدمات وسحجات.



وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وجرى نقل الزوجة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. وقررت حبسه.

"منذ 10 سنوات زادت حدة الخلافات مع زوجي وتعرضت للضرب والإهانة أكثر من مرة حتى سقطت من شرفة المنزل منذ يومين أثناء تشاجرنا". بتلك الكلمات بدأت "ب. ا" 54 عاما التي اعتدي عليها زوجها بالضرب وسقطت من شرفة منزلهم بقرية كفر جاويس بمركز الزقازيق حيدثها معنا.