"أوبك+"تتفق على استمرار مستويات إنتاج النفط الحالية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر

اتفقت "أوبك+" على تمديد مستويات إنتاج النفط الحالية خلال الشهرين المقبل، لكن مع تخفيضات طوعية للإنتاج من قبل السعودية.

وقالت المنظمة في بيان صادر عقب اجتماع، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم زيادة إنتاج النفط بنحو 0.5 مليون برميل يومياً خلال فبراير ومارس المقبلين.

وأقرت "أوبك+" بضرورة إعادة مليوني برميل يومياً تدريجيًا إلى السوق، مع تحديد الوتيرة وفقًا لظروف السوق.

وكانت المنظمة اتفقت في نهاية 2020 على زيادة الإنتاج النفطي بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً اعتبارًا من الشهر الجاري، وتعديل سياسة الإنتاج من تخفيضات 7.7 مليون برميل يومياً إلى 7.2 مليون برميل يومياً.

وأكد الاجتماع مجددًا على الحاجة إلى الاستمرار في مراقبة أساسيات السوق عن كثب، بما في ذلك العرض من خارج "أوبك+" وتأثيره على توازن النفط العالمي واستقرار السوق بشكل عام.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن بلاده ستجري تخفيضات طوعية بمليون برميل يومياً على إنتاج النفط للشهرين المقبلين؛ مضيفاً أن إنتاج النفط السعودي سيكون 8.125 مليون برميل يومياً بداية من فبراير.

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