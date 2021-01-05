نائب وزير السياحة تكشف مصير رحلات الحج والعمرة (فيديو)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، إن توجيهات مجلس الوزراء لكافة عموم الشعب بضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وبالتالي العودة للإغلاق مثلما حدث الفترة السابقة، متمنية عدم زيادة الإصابات والعودة إلى الإغلاق الذي أثر على الاقتصاد الفترة السابقة.

وتابعت "شلبي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن وزارة السياحة عندما تكتشف أي مخالفات لإجراءات، يتم توقيع العقوبات الصارمة على المنشئات المخالفة دون أي تهاون

ولفتت إلى ان وزارة السياحة في انتظار الضوابط التي ستعلن عنها المملكة العربية السعودية لعودة العمرة مرة اخرى، معقبة:" لحد دلوقتي الضوابط المعلنة ليست في صالح أي معتمر مثل المعتاد"

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