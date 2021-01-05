في ذكرى وفاته.. تعرف على سبب وفاة ممدوح عبدالعليم

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحل اليوم ذكرى الخامسة لرحيل الفنان القدير ممدوح عبدالعليم الذي رحل عن عالمنا في الخامس من يناير عام 2016 بعد مسيرة فنية حافلة رسخت أسمه في أذهان وقلوب محبيه.

وفارق ممدوح عبدالعليم الحياة بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسته للتمارين الرياضية فى صالة جيم نادي الجزيرة بالقاهرة، نقل على إثرها لمستشفى الأنجلو، ووافته المنية هناك.

والجدير ذكره أن ممدوح عبدالعليم قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة والتي حظيت بإشادة الجمهور أبرز تلك الأعمال هي "رفيع بك العزايزي" في مسلسل "الضوء الشارد" ومسلسل ليالي الحلمية

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