"الديهي" عن المصالحة الخليجية: "المياه عادت لمجاريها لكن هل هي صالحة للشرب"

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القمة الخليجية الـ 41 انعقدت في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية اليوم، وشاركت مصر بها بوفد برئاسة وزير الخارجية السفير سامح شكري.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الخارجية المصرية أصدرت بيان أكدت خلاله على حرص مصر على التضامن بين الرباعي العربي متمثل في مصر والسعودية والبحرين والإمارات، بتكاتف الصف وإزالة الشوائب بين الدول العربية".



وتابع، أن مصر دولة كبيرة، ونحن دولة سلام، ولن تكون مصر سبب في عدم التئام وحدة الأراضي العربية، ولن تكون مصر عقبة في العمل العربي المشترك أبدًا بشرط الحفاظ على الأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن هذه المصالحة جاءت نتيجة جهود واتصالات من قبل الوسطاء استمرت لمدة عام كامل.



وعقب "الديهي"،: "المياه عادت لمجاريها لكن هل هذه المياه صالحة للشرب، فعلينا أن نترك الخبراء لتحليل المياه وتوضيح حقيقة الأمر لنا فيما بعد".