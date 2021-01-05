"محدش عرف ملامح وشه".. مصرع شاب صدمه قطار بالبدرشين

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات مصرع شاب إثر صدمه قطار بقرية مزغونة بمركز البدرشين جنوب المحافظة، إذ تبين أنه يدعى إسلام عطا الله، عشريني العمر، مقيم بقرية العطف، بمركز العياط متزوج ولديه طفلة، وحال عبوره الطريق من مكان غير مخصص للعبور تصادف قدوم أحد القطارات، وصدمه ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

وأشارت التحقيقات إلى عدم التوصل لهويته وقت وقوع الحادث.. " محدش عرف ملامح وشه"، وتم التوصل إلى أسرته عن طريق رخصة قيادة خاصة بسيارة كان يعمل عليها، عثر عليها بين طيات ملابسه، والتوصل إلى صاحب السيارة، قرر بأنه مالكها مبينا.. "مكنتش معاه وقت الحادث".

كان لقى شاب مصرعه في حادث تصادم قطار، بمركز البدرشين جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مأمور مركز شرطة البدرشين بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بمصرع شخص في حادث تصادم قطار بنطاق المركز.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب يرتدي كامل ملابسه، وحسب أقوال شهود العيان تبين مصرعه في حادث تصادم قطار وعدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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