عبد المنعم سعيد: مصر قادرة على "حلحلة" ملف سد النهضة الإثيوبي والخروج من الدائرة المغلقة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال المفكر السياسي، عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر قادرة على الدخول في مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا خلال 2021 بمزيد من الأوراق لها علاقة بأثيوبيا والسودان والأمن البحري، مؤكدًا على قدرة القيادة على حلحلة هذا الملف.

وأضاف "سعيد" في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء أن مصر خلال هذا العام ستكون في سباق للخروج بهذا الملف من الدائرة المغلقة للمفاوضات خاصة أن هناك متغيرات بالنسبة لإثيوبيا نفسها وبالنسبة للسودان التي ستدخل المعادلة بحسابات جديدة.

وتابع " المعادلة ستحتاج إلى حسابات جديدة لان السودان اليوم غير السودان الفترة الأخيرة، ومصر نفسها الآن غير مصر منذ سنتين والدليل الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية والمتعلقة بتبطين الترع والاستخدام الرشيد للمياه، كما أن توازنات القوى حاليًا في المنطقة تغيرات لصالح مصر وهذا يجعل الموقف التفاوضي لمصر أقوى".

وفي ذات السياق قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن تأخر مفاوضات سد النهضة أو تأجيلها فى صالح أثيوبيا ويضر بمصلحة كلا من مصر والسودان، قائلا: "الوقت يمر على بدء التخزين الثاني وأى تأجيل للمفاوضات يضر بمصلحة مصر والسودان".

وشدد الدكتور محمد نصر علام، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، على ضرور توحيد الموقف المصري السوداني خاصة وأن المصلحة تصب فى نفس الاتجاه والسد له تبعيات خطيرة على البلدين، مؤكدا أن اثيوبيا هدفها الايقاع بين مصر والسودان.

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