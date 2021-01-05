رئيس الطائفة الإنجيلية يشكر السيسي فى احتفالية عيد الميلاد المجيد

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قال الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر خلال كلمته فى احتفالية عيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة: بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابةِ عنْ أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمِصْرَ، أتقدَّمُ لكم جميعًا بخالصِ التهنئةِ بالعامِ الميلاديِّ الجديدْ، وعيدِ الميلادِ المجيدْ، متمنيًا للجميعِ أنْ يَحِلَّ العامُ الجديدُ بالسلامِ والفرحِ والشفاءْ، وأنْ يرفعَ اللهُ عنِ العالمِ مخاطرَ الوباءِ وآثارَهُ.



وتابع: كما أعربُ عنْ خالصِ شكري وتقديري لجميعِ منْ يشاركونَنَا احتفالَنَا هذَا من خلالِ الشاشاتِ والقنواتِ الفضائيةِ، أو عبرَ وسائلِ التواصلِ الاجتماعيِّ المختلفةْ واسمحوا لي بدايةً أنْ أتوجهَ بخالصِ الشكرِ والتقديرِ لفخامةِ الرئيسْ عبدِ الفتاحِ السيسي، رئيسِ الجمهوريةِ، لكلِّ ما يبذُلُه منْ مجهوداتٍ عظيمةٍ في صالحِ البلادِ والمواطنينْ، وعلى كلِّ القراراتِ التي اتُّخِذَتْ خلالَ العامِ الصعبِ الذي مَضَى، والذي واجهتْ بلادُنا فيهِ تحدياتٍ كبيرةْ، ولا يزالُ السيدُ الرئيس يعملُ بجهدٍ لتجاوزِ هذهِ المرحلةِ الدقيقةْ.



وأضاف: كما أشكرُ فخامةَ الرئيس أيضًا للإجراءاتِ التاريخيةِ بتقنينِ أوضاعِ الكنائسِ؛ حيثُ تمَّ تقنينُ أوضاعِ 315 كنيسةً ومبنى خدمات، تابعةً للطائفةِ الإنجيليةِ بكافةِ مذاهبِها، منذُ أنْ بدأتْ أعمالُ لجنةِ تقنينِ أوضاعِ الكنائسِ عامَ 2017ونشكرُ فخامتَهُ أيضًا على صدورِ قانونِ إنشاءِ هيئةِ أوقافٍ للكنيسةِ الإنجيليةِ. وهو ما يعكسُ إيمانَه الراسخَ بقِيَمِ المواطنةِ والعيشِ المُشتَرَكْ ونشكرُ الدولةَ المصريةَ على اهتمامِها بقانونِ الأحوالِ الشخصيةِ للمسيحيينْ، والذي تناقِشُهُ الكنائسُ المصريةُ في هذِهِ الفترةِ معَ وزارةِ العدلْ كمَا أوجِّهُ خالصَ الشكرِ لفخامةِ الرئيسْ لتهنئتِهِ لنا بالعيدِ وإيفادِه السيدْ مُحمَّدْ نجمْ، أمينِ رئاسةِ الجمهوريةِ، للتهنئةِ بالعيدْ-وأشكرُ أيضًا معالي دولةِ رئيسِ الوزراءِ الدكتور مصطفى مدبولي، الذي هنَّأنا بالعيد، والحكومةَ المصريةَ بكاملِها لما قامتْ بهِ من إجراءاتٍ وقراراتٍ لمواجهةِ أزمةِ فيروس كورونا، والحرصِ على صحةِ وسلامةِ المواطنينْ. ولكافةِ الأطقمِ الطبيةِ والعاملينَ بالقطاعِ الطبيّ، كلٌّ في موقِعِه، لجهودِهِم المضنيةِ في مواجهةِ جائحةِ كورونا.



وأضاف: كما أشكرُ أيضًا فضيلةَ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخَ الأزهرْ، الذي أرسلَ لنَا تهنئةً بالعيدْ وقداسةَ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريركَ الكرازةِ المرقسيةْ، الذي أرسلَ أيضًا برقيةَ تهنئةْ.