نشأت الديهي: إحنا محظوظين بوجود السيسي في هذا التوقيت الصعب

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر دولة كبيرة وهي الشقيقة الكبرى للدول العربية، بمنطق الدولة الكبيرة والواثق من نفسه، معقبًا: "نحن محظوظين بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، المخلص والذي لديه رؤية في هذا التوقيت الصعب في تاريخ مصر".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم السفير أنان كاتو، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غانا، وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، منوهًا بأن المبعوث الشخصي لرئيس غانا طلب الاستعانة بتجربة مصر الإصلاحية والاصلاح الاقتصادي لنقلها لغانا، منوهًا بأننا لدينا تجربة إصلاحية ينظر إليها بالبنان.

وأردف، أن الرئيس استقبل اليوم أيضًا، ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، للحديث عن القضية الفلسطينية وأزمة سد النهضة، مشددًا على أن القضية الفلسطينية في قلب مصر، والرئيس يسعى لوضعها في الإطار السليم، والتوصل لحل ناجع وعادل يرضى جميع الأطراف ينتهي بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس المستقلة.

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