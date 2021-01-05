بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على مواعيد دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم الجاري، وستقام يوم 8 يناير المقبل في القاهرة.





كما أعلن "الكاف" أيضا عن مواعيد مواجهات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا كالتالي:-





الجولة الأولى: 12-13 فبراير





الجولة الثانية: 23 فبراير





الجولة الثالثة: 5-6 مارس





الجولة الرابعة: 16 مارس





الجولة الخامسة: 2-3 إبريل





الجولة السادسة: 9-10 إبريل









بينما جاء موعد منافسات دور الـ32 الثاني من بطولة الكونفدرالية في الدور التمهيدي الثاني الإضافي وجاءت على النحو التالي:





الذهاب - 14 فبراير 2021





الإياب - 21 فبراير 2021





يذكر أن فريقي الأهلي والزمالك قد تأهلا إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد عبور دور الـ32 بالبطولة الإفريقية الكبرى.