بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على مواعيد دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم الجاري، وستقام يوم 8 يناير المقبل في القاهرة.

كما أعلن "الكاف" أيضا عن مواعيد مواجهات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا كالتالي:-

الجولة الأولى: 12-13 فبراير

الجولة الثانية: 23 فبراير

الجولة الثالثة: 5-6 مارس

الجولة الرابعة: 16 مارس

الجولة الخامسة: 2-3 إبريل

الجولة السادسة: 9-10 إبريل


بينما جاء موعد منافسات دور الـ32 الثاني من بطولة الكونفدرالية في الدور التمهيدي الثاني الإضافي وجاءت على النحو التالي:

الذهاب - 14 فبراير 2021

الإياب - 21 فبراير 2021

يذكر أن فريقي الأهلي والزمالك قد تأهلا إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد عبور دور الـ32 بالبطولة الإفريقية الكبرى.

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