نشأت الديهي: العاصمة الإدارية الجديدة فخر للأجيال القادمة

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول محاور الخطة التنفيذية لانتقال الجهات الحكومية من القاهرة التقليدية التي مر على إنشاءها 1051 عام للعاصمة الإدارية الجديدة خلال يونيو المقبل.



وتابع، أنه خلال شهر يونيو المقبل شكل الحياة في مصر هيتغير ويختلف، وسيتم بدء التشغيل الفعلي للعاصمة الإدارية الجديدة لمصر، والذي يمثل نقلة هائلة في مفهوم المدن الذكية والعواصم العصرية، منوهًا بأننا سنكون أمام عاصمة جديدة ستكون فخر للأجيال القادمة، وسيتفاجأ الشعب المصري والعربي والعالم أجمع أن مصر استطاعت إنشاء أحدث عاصمة في العالم رغم الظروف التي نشهدها حاليًا.



وأكد، أن عام 2021 سيكون مختلف تاريخيًا لكونه سيشهد تشغيل وتدشين وانطلاق ادارة الدولة المصرية من عاصمة جديدة لأول مرة منذ 1051 عام.

