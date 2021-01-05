نيره شريف تقدم أولى حلقات برنامجها الجديد فى الميعاد الليله على نغم FM 105.3

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
مي مرسي

تقدم الليله الإعلاميه الشابه والمتميزة نيره شريف أولى حلقات برنامجها الجديد فى الميعاد على راديو نغم FM 105.3 الساعه 12 منتصف الليل ولمدة ساعتين.

ةيذاع البرنامج يوم الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع ويتضمن فقرات البرنامج يوم الثلاثاء عن فقره بيقولو والفقرة خاصة عن مقوله لبعض المشاهير أو مقطع فنى ماستر سين لبعض الملسلسلات أو السينما فقرة "بيقولو هتكون" من خلال الساعه الأولى من البرنامج أما الفقره التالية هتكون "فقرة "هو وهي" وتتضمن أغانى لمطرب ومطربة ولمدة ساعة من الجزء الثانى للحلقة يوم الأربعاءةتتضمن فقرة واحدة فقط سيتم فيها إذاعة الأغاني القديمة لمحمد فوزي وفريد الأطرش ومحمد عبدالوهاب ووردة ونجاه الصغيرة وكارم محمودو ليلى مراد وشادية ومراد منير.

كما تتضمن أيضا بعض الأسئلة الخاصة للمستمعين عن طريق السوشيال ميديا لمحطة نغم FM 105.3 والأسئلة من هم صناع العمل مابين شاعر وملحن وموزع موسيقى لبعض الأغانى.

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