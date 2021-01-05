بشرى سارة في باريس سان جيرمان بقدوم بوكيتينيو

عاود النجم البرازيلي نيمار التمارين في صفوف ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي بعد ان تعافى من إصابة في كاحله تعرض لها الشهر الماضي.





وسيغيب نيمار عن مباراة فريقه ضد سانت إتيان الأربعاء في الدوري الفرنسي، لكنه قد يكون جاهزاً لخوض اللقاء ضد بريست السبت المقبل أو ضد مرسيليا في كأس الابطال الفرنسية في 13 الحالي في مدينة لنس.





وتعرض نيمار للاصابة في المباراة ضد ليون في 13 كانون الاول/ديسمبر الماضي وحُددت فترة غيابه حينها بثلاثة أسابيع.





في المقابل، يستطيع مدرب سان جيرمان الجديد الارجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الاعتماد على لاعب الوسط بابلو سارابيا والمدافع عبدو ديالو بعد تعافيهما تماماW من الاصابة.





ويستمر غايب العديد من اللاعبين عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية و أبرزهم المهاجم الارجنتيني ماورو ايكاردي ولاعب الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا والإيطالي اليساندرو فلورنسي وبريسنل كيمبيبي بداعي الاصابة.



